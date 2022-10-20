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Kriz kahininden flaş uyarı: Dünya bombanın üzerinde oturuyor

Kriz kahini ekonomist Nouriel Roubini'den flaş bir uyarı geldi. Ekonomist Roubini, 1970'ler ve küresel finansal kriz karışımı bir kriz beklediğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:48
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Kriz Kahini Nouriel Roubini'den flaş uyarı. Dünya bombanın üzerinde oturuyor

Kriz kahininden flaş uyarı: Dünya bombanın üzerinde oturuyor
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'Kriz kahini' ismiyle tanınan ekonomist Nouriel Roubini flaş uyarı. Roubini, birçok ekonomide resesyon ve finans piyasalarında şoklar yaşanacağını söyledi.

Roubini, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için attığı adımlarla dünyanın 'stagflasyon kapanı'na sıkışacağını belirtti.

"Bu sadece başlangıç" diyen Roubini "Gerçek acıyı sonra göreceğiz. Büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını göreceğiz. Yeni bir Lehman etkisi olabilir" diye konuştu.

Negatif arz şokları nedeniyle enflasyonun hızlıca düşmeyeceğini belirten Roubini, sonunda 1970'li yıllar ve küresel finansal kriz, karışımı bir döneme girileceğini öngördü.

"1970'li yıllarda olduğu gibi enflasyonun yükseldiği, negatif büyüme olduğu bir stagflasyon dönemine gireceğiz. Ancak bu, o dönemdekinden bile kötü olacak. Büyük staglasyonist borç krizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Dünyanın sosyal ve siyasi baskılarla çevrili bir bombanın üzerinde oturduğunu kaydeden Roubini "Ve ekonomik, finansal ve jeopolitik kriz bu durumu çok daha kötüleştirecek" dedi.

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Kabak hep halkın başında patlıyor,zengine bir şey olmaz.
20.10.2022 15:57
Birisi şu bombayı patlatsın da kurtulalım .  
 
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