Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybı IMF raporlarına yansıdı

"Ülkeler güçlü dolara karşı ne yapmalı" başlıklı bir makale yayımlayan IMF, ABD Doları'nın 2000 yılından sonra en değer kazandığı döneminde olduğunu belirtti. Makalede, ABD Doları'nın Japon Yeni karşısında yüzde 22, avro karşısında ise yüzde 13 değerlendiği aktarıldı.

Makalede, ABD Doları'nın değer ivmelenmesinden dolayı enflasyon oranını düşürmeye çalışan birçok ülkenin işinin zorlaştığı belirtildi. ABD Dolar'ında yüzde 10'luk değerlenmenin diğer ülkelerin enflasyonunda yüzde 1'lik artışa neden olduğunun tahmin edildiği aktarıldı. Merkez Bankaları'nın rezerv satarak para birimindeki değer kaybının önüne geçmesinin ise geçici bir çözüm olabileceği ifade edildi.

IMF tarafından paylaşılan grafikte; Brezilya, Meksika ve Peru hariç bütün ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybettiği görüldü. 2022 yılının başından günümüze kadarki süreçte ise en büyük değer kaybı TL'de gerçekleşti. TL, dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.