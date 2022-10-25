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TCMB referans faiz oranı kasım için yüzde 12.19 indirdi

Merkez Bankası, kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını, kasım ayı için aylık yüzde 1.08'den yüzde 0.95'e çekti.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:40
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TCMB referans faiz oranı kasım için yüzde 12.19 indirdi

TCMB referans faiz oranı kasım için yüzde 12.19 indirdi
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Merkez Bankası (TCMB), kurumsal kredi maliyetlerinin üst sınırında belirleyici olan referans faiz oranını Kasım ayı için bir önceki aya göre 177 baz puan düşürerek yüzde 12.19 olarak ilan etti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre; TCMB'nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran aylık yüzde 1.08'den Kasım için yüzde 0.95'e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 13.96'dan yüzde 12.19'a düşüş anlamına geliyor.

TCMB referans yıllık faiz oranını Eylül'de 100 baz puan Ekim'de yaklaşık 140 baz puan indirmişti.

TCMB'nin referans faiz oranı kısa süre önce uygulamaya alınan, kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.

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