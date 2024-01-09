Kronik yorgunluk neden olur

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Kronik yorgunluk neden olur
İşte kronik yorgunluk belirtileri ve nedenlerinin yanıtları...

Kronik yorgunluk, kişinin altı aydan uzun süren ve dinlenmeyle geçmeyen bir yorgunluk hissi yaşaması. Fiziksel ve psikolojik olarak kişinin yaşam kalitesini düşürebiliyor.

Kronik yorgunluğun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, stres, depresyon, viral hastalıklar, diyabet, kansızlık, karaciğer ve böbrek sorunları gibi durumlar olarak kabul ediliyor.

İŞTE KRONİK YORGUNLUK BELİRTİLERİ

Sürekli uyku hali ve halsizlik

Konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, bilinç bulanıklığı,

Kas, eklem ve boğaz ağrıları,

Enerji kaybı ve performans düşüşü,

Mide bulantısı, kusma, huzursuz bağırsak,

Kokulara, kimyasallara, gıdalara, seslere veya ilaçlara duyarlılık veya alerji,

Gece terlemeleri veya üşümeleri,

Baş dönmesi, baygınlık, dengede veya dik durma sorunları,

Kronik yorgunluk tanısı için doktorlar kan, idrar tahlili, karaciğer enzimleri ve tiroid fonksiyon testleri istiyor, tedavisinde ise altta yatan hastalığın tedavi edilmesi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve uyku düzeni gibi önlemler alınıyor. Kısacası bu yorgunluk dikkate alınması gereken bir rahatsızlık...


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