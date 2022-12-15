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Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Mert Ramazan Demir’le, Kubilay Aka birbirine girdi

Geçtiğimiz gün yapılan bir partide samimi tavırlar sergileyen partnerler Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, Kubilay Aka'yı rahatsız etti. Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'le dostu için kavga etti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 12:18
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Yalı Çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir ile meslektaşı Kubilay Aka Afra Saraçoğlu yüzünden kavga ettiler.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Mert Ramazan Demir’le, Kubilay Aka birbirine girdi
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Kubilay Aka’nın Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir’le kavga ettiği ortaya çıktı. OGM Pictures’ın hafta başı yapılan partisinin ardından kalabalık bir oyuncu grubu başka bir mekanda eğlencelerine devam etti. 

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir’in partneri Afra Saraçoğlu’yla partideki samimiyetinden rahatsız oldu. Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir’e bağırdı ve “Herkes hareketlerine dikkat edecek” dedi.

Ortam bir anda gerildi. Kavgaya Mert Ramazan Demir’in dizideki sağ kolu Ersin Arıcı da katıldı. Arıcı, Kubilay Aka’ya tepki gösterdi. Araya girenler kavganın büyümesini engelledi. Mekandakiler daha sonra Kubilay Aka’yı aracına bindirip evine gönderdi.

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