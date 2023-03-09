9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • ‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı. Küçük çocuk her şeyi anlattı

‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı. Küçük çocuk her şeyi anlattı

Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Gülcan S.'nin intihara teşebbüs ettiği sanıldığı olayın arka planı bambaşka çıktı. Sedat S. tartıştığı Gülcan S.’yi vurduktan sonra 11 yaşındaki yeğenine 112’yi arattırarak “Yengem kendini vurdu” dedirttiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sedat S. eşinin kendisini aldattığını öne sürdü.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 06:13
Takip Et

Küçük çocuk her şeyi anlattı. ‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı

‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı. Küçük çocuk her şeyi anlattı
+
Aa
-

Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Gülcan S.'nin intihara teşebbüs ettiği sanıldığı olayın arka planı bambaşka çıktı.

İHA’nın haberine göre; edinilen bilgiye göre, geçen pazar günü sabah saatlerinde sağlık ekiplerine yapılan bir ihbarda Mithatpaşa Mahallesi 69. Sokak’ta ikamet eden 28 yaşındaki Gülcan S.’nin ateşli silahla yaralandığı bildirildi. Ekiplerin kanlar içinde bulduğu Gülcan S., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gülcan S.’nin kocası Sedat S. tarafından kasığından vurulduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, Sedat S.n evde çıkan tartışma sonrası eşini vurdu.

“YENGEM KENDİNİ VURDU”

Sedat S., 11 yaşındaki yeğenine de 112’yi arattırarak “Yengem kendini vurdu” demesini istedi. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelirken, Sedat S. arkadaşı F.K.’yi arayarak yardım istedi. Katil zanlısı koca hızla olay yerinden ayrıldı. Ancak polis ekiplerinin gelmesinin ardından küçük çocuk, yengesini dayısının vurduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, üç gün süren araştırmaların sonucunda Sedat S.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Küçük çocuk her şeyi anlattı: ‘Yasak aşk’ iddiası - Resim : 1

ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yürütülen soruşturmada katil zanlısı koca Sedat S. ile birlikte F.K. (36), M.Ç. (58) ve A.S. (56) de gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.K. serbest bırakıldı. Gülcan S.’nin eşi Sedat S. “kasten adam öldürmeye teşebbüs”, arkadaşları M.Ç. ve A.S. ise uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı kocanın ifadesinde, eşi Gülcan S.’nin kendisini aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. Öte yandan çocuklar ise koruma altına alındı. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

‘İntihar etti’ sanıldı gerçek bambaşka çıktı! Küçük çocuk her şeyi anlattı: ‘Yasak aşk’ iddiası - Resim : 2

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
4
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
5
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
6
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
7
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿Sevilla Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Sevilla Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Sevilla Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
﻿Deprem sağlıkçıları yere serdi ambulansı beşik gibi salladı 
﻿Deprem sağlıkçıları yere serdi ambulansı beşik gibi salladı 
﻿Deprem sağlıkçıları yere serdi ambulansı beşik gibi salladı 
﻿Yemek yediği arkadaşını plajda öldürdü
﻿Yemek yediği arkadaşını plajda öldürdü
﻿Yemek yediği arkadaşını plajda öldürdü
﻿ABD'de askerlerin Suriye'den çekilmesini talep eden yasa oylandı
﻿ABD'de askerlerin Suriye'den çekilmesini talep eden yasa oylandı
﻿ABD'de askerlerin Suriye'den çekilmesini talep eden yasa oylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.