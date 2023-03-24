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Dört çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Batman'da 4 çocuk annesi evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 17:25
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Batmanda 4 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü

Dört çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
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(DHA) Batman'da 4 çocuk annesi Zeynep Ayrılmak (43), evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olay, Belde Mahallesi'ndeki Tuba Apartmanı'nın 5´inci katındaki bir dairede meydana geldi. Eve gelen eşi, Zeynep Ayrılmak´ı bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yatarken gördü. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ayrılmak´ın cansız bedeni bulundu. 

Ayrılmak´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin, şüpheli olarak Zeynep Ayrılmak'ın ağabeyini aradığı belirtildi.

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