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Uzmanı minikler için sağlıklı besinleri açıkladı

Denizli’de çocukların obezite konusunda bilgi düzeyini arttırmak, fiziksel aktivite konusunda bilgilendirmek, yeterli ve dengeli beslenme sağlamak amacıyla Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 bin ilkokul 3. Sınıf öğrencisine sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:03
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Uzmanı minikler için sağlıklı besinleri açıkladı

Uzmanı minikler için sağlıklı besinleri açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi çocuklar için de oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Büyüme ve gelişme çağında olan okul çocuklarının besin öğelerine olan ihtiyacı özellikle okul döneminde daha fazla olduğunun altı çizildi.

Diyetisyen Şerife Özkan tarafından verilen eğitimlerde yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı, kahvaltının önemi, besinlerin vücudumuzdaki görevleri, 4 temel besin grupları, bu grupların vücudumuzdaki görevleri ve sağlıklı beslenme önerileri hakkında bilgi verildi.

“BUGÜNÜN SAĞLIKLI ÇOCUKLARI, YARININ SAĞLIKLI YETİŞKİNLERİDİR”

Çocukların yeteri kadar enerji almaları, büyüme ve gelişmelerini sağlayabilmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Şerife Özkan şu ifadeleri kullandı:
“Okul çağı döneminde sağlıklı beslenme, çeşitli besinlerin gün içerisinde yeterli ve dengeli şekilde tüketilmesi ile sağlanır. Ailesinden ayrılıp okulla birlikte dış dünyaya açılan çocuk beslenme alışkanlıkları ve çeşitleri konusunda da gelişim ve değişim içerisindedir. Besin seçimlerinde özellikle 3. Sınıfla birlikte ailenin etkisi azalırken, çevre faktörlerin etkisi önem kazanmaya başlar. İşte tam bu noktada çocuklara Sağlıklı Beslenme eğitimi vererek beslenme alışkanlığının önemini anlatmaya çalışıyoruz”

“ÇOCUKLARA AÇIKTA SATILAN BESİNLERİ YEMEK YERİNE SAĞLIKLI ÖĞÜNLER SUNULMALIDIR”

Çocuklara kahvaltı yapma alışkanlığının kazandırılmasının önemine değinen Diyetisyen Şerife Özkan şu sözleri söyledi:

“Çocuklar güne sağlıklı başlamak, öğrenmek, öğrendiklerini kolayca hatırlamak ve çabucak yorulmamak için mutlaka kahvaltı yapmalılardır. Her öğünde 4 temel besin grubunda yer alan yiyecekler tüketilmelidir. Ebeveynler tarafından beslenme çantaları 4 temel besin grubu dikkate alarak hazırlanmalıdır. Çocuklara açıkta satılan besinleri yemek yerine sağlıklı öğünler sunulmalıdır. Yine sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli yaşam tarzını benimsemeleri sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacaktır"

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