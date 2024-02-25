Külbastı Yemeği Tarifi ve Yapılışı: Lezzetin İncelikleri

İşte, mutfakta ustalaşmak isteyenler için külbastı yemeği tarifi ve yapılışının incelikleri!

KÜLBASTI YEMEĞİ MALZEMELERİ:

- 500 gram dana kuşbaşı et

- 3 adet orta boy soğan

- 2 diş sarımsak

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 2 adet domates

- 2 adet yeşil biber

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

- Yeteri kadar su

KÜLBASTI YEMEĞİ YAPILIŞI:

1. Öncelikle dana kuşbaşı etleri derin bir kapta yıkayın ve suyunu süzün.

2. Soğanları yemeklik doğrayın, sarımsakları ezin. Domatesleri ve biberleri de doğrayarak hazır edin.

3. Bir tencerede sıvı yağı kızdırın ve soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

4. Üzerine sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

5. Ardından kuşbaşı etleri ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

6. Etler suyunu çektikten sonra biber salçasını ekleyin ve kavurmaya devam edin.

7. Doğradığınız domatesleri ve biberleri ilave edin, tuz ve baharatları da ekleyerek karıştırın.

8. Tencereye yeteri kadar su ekleyin ve kapağını kapatıp, etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Arada karıştırarak suyunu kontrol edin.

9. Etler iyice pişip suyunu çektikten sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.

Külbastı yemeği, yanında pilav ya da bulgur pilavı ile servis edilebilir. Ayrıca, üzerine maydanoz serperek servis yapabilirsiniz.

KÜLBASTI YEMEĞİNİN PÜF NOKTALARI:

- Etin pişme süresi etin cinsine göre değişebilir, bu nedenle ara sıra kontrol ederek pişirme işlemini tamamlayın.

- Yemeği daha lezzetli hale getirmek için et suyu yerine tavuk ya da sebze suyu da kullanabilirsiniz.

- Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Türk mutfağının bu lezzetli yemeği, sofralarınıza lezzet ve keyif katacak. Denemek isteyenler için şimdiden afiyet olsun!