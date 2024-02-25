Etsiz bamya nasıl yapılır?

Özellikle üzerine limon sıkınca tadı daha da güzelleşen bamyanın yapımı da bir o kadar kolay.
ETSİZ BAMYA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Yarım kg taze bamya
2 tane domates
1 tane soğan
3 adet yeşil biber
Yarım yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım limon
Baharat (Karabiber, pul biber)
Tuz
5 su bardağı sıcak su
ETSİZ BAMYA YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Soğanı küp küp doğrayarak kavurun.
- Pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek birlikte kavurun.
- Küp küp doğranmış domates ve salçayı ekleyin.
- 2-3 dakika boyunca karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ilave edin.
- 1-2 dakika da bamyalar kavruluncaya kadar kavurun ve yarım limon suyunu sıkın . ardından. Sıcak su ilave edin.
- Son olarak tuz ve baharatları ekleyip çok karıştırmadan pişirin.
Afiyet olsun.
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