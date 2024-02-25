Etsiz bamya nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Etsiz bamya nasıl yapılır?
Lezzetiyle damaklarda tadı düşmeyen bamyanın her mevsim tüketilebilsin diye uygun saklama koşulları mevcut. Bazı kişiler tarafından pek sevilmese de aslında oldukça lezzetli bir tada sahip.

Özellikle üzerine limon sıkınca tadı daha da güzelleşen bamyanın yapımı da bir o kadar kolay.

ETSİZ BAMYA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kg taze bamya

2 tane domates

1 tane soğan

3 adet yeşil biber

Yarım yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım limon

Baharat (Karabiber, pul biber)

Tuz

5 su bardağı sıcak su

ETSİZ BAMYA YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Soğanı küp küp doğrayarak kavurun.
  2. Pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek birlikte kavurun.
  3. Küp küp doğranmış domates ve salçayı ekleyin.
  4. 2-3 dakika boyunca karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ilave edin.
  5. 1-2 dakika da bamyalar kavruluncaya kadar kavurun ve yarım limon suyunu sıkın . ardından. Sıcak su ilave edin.
  6. Son olarak tuz ve baharatları ekleyip çok karıştırmadan pişirin.

Afiyet olsun.

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