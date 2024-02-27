Hem pratik hem de lezzetli bir tarif: Milföy Hamurlu Ispanaklı Peynirli Börek

Milföy Hamurlu Ispanaklı Peynirli Börek Tarifi

MALZEMELER

• 2 paket milföy (16 adet) veya iki paket dikdörtgen milföy hamuru

• 200 gram ince doğranmış ıspanak

• 1 küçük kase beyaz peynir

• 3 yemek kaşığı sıvı yağ

• Tuz

• Karabiber

• Pul biber

Üzerine sürmek için

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı süt

• Susam

• Çörek otu

TARİF

1. İnce doğranmış ıspanakların üzerine peynir, sıvı yağ ve baharatları ekleyip karıştırın.

2. Milföy hamurlarını merdane ile hafif açın ve sekiz eşit parçaya bölün.

3. Hazırladığınız ıspanaklı harçtan uç kısmına koyup, çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapın. İsterseniz ikiye, isterseniz üç eşit parçaya bölüp, fırın kağıdı serili tepsiye dizin.

4. Bütün hamurlara aynı işlemi uygulayın.

5. Üzerine yumurta sarısı ve sütü karıştırıp sürün.

6. Susam veya çörek otu serpiştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde 20-25 dakika pişirin.

Bu tarif, pratiklik ve lezzeti bir arada sunar. Az zamanda maksimum tatmin sağlayan bu tarif, herkesin beğenisini kazanacak. Hem evde hem de misafirlerinize sunabileceğiniz bu böreği denemeden geçmeyin.

Afiyet olsun!