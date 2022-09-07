Apple davayı kaybetti. Kullanıcılar eksiklik nedeniyle dava açmıştı

2022'nin Mayıs ayında Brezilyalı bir Apple kullanıcısı, Samsung ve Apple'a yeni alınan cihazların içerisinden şarj adaptörlerini çıkarması sebebiyle dava açtı. Davada Brezilyalı kullanıcı 5.2 milyon dolar kazandı ancak mahkeme Samsung ve Apple'a "şarj adaptörleri yeniden kutulara konulacak" talimatı vermedi.

Ancak bugün açıklanan bir olayda yine Brezilya'da bulunan bir mahkeme Apple’a 2.3 milyon dolar ceza verdi. Cihazlarda şarj aletinin bulunduğu tespit edilirse de ürünün satılamayacağı ifade edildi. Apple'ın 'israfı önleme' politikasından vazgeçmesi kararlaştırılana kadar iPhone ürünlerinin ülkede satışı yasaklandı.

Apple her ne kadar attığı bu adım ile yılda 2 milyon metrik tondan fazla ‘karbon emisyonunu’ önleyebileceğini söylese de gerçek nedenin bu olmadığı iddia ediliyor. Zira 5G geçiş sürecinde tüm markalar ürünlerine zam yaptı. Apple ise kutudan adaptörü çıkartarak fiyatı sabit tuttu.