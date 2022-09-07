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Apple davayı kaybetti. Kullanıcılar eksiklik nedeniyle dava açmıştı

Teknoloji devlerinden Apple geçtiğimiz aylarda yeni alınan cihaz kutularının içinden 'israfı önlemek' amacıyla şarj adaptörlerini çıkarmıştı. Evinde Apple ile uyumlu şarj adaptörü bulunmayanlar ayrı olarak adaptörü almak zorunda kalıyordu. Kullanıcıların bu konu hakkında açtığı dava sonuçlandı. Apple davayı kaybetti.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:59
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Kullanıcılar eksiklik nedeniyle dava açmıştı. Apple şarj aleti davasını kaybetti

Apple davayı kaybetti. Kullanıcılar eksiklik nedeniyle dava açmıştı
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2022'nin Mayıs ayında Brezilyalı bir Apple kullanıcısı, Samsung ve Apple'a yeni alınan cihazların içerisinden şarj adaptörlerini çıkarması sebebiyle dava açtı. Davada Brezilyalı kullanıcı 5.2 milyon dolar kazandı ancak mahkeme Samsung ve Apple'a "şarj adaptörleri yeniden kutulara konulacak" talimatı vermedi.

Ancak bugün açıklanan bir olayda yine Brezilya'da bulunan bir mahkeme Apple’a 2.3 milyon dolar ceza verdi. Cihazlarda şarj aletinin bulunduğu tespit edilirse de ürünün satılamayacağı ifade edildi. Apple'ın 'israfı önleme' politikasından vazgeçmesi kararlaştırılana kadar iPhone ürünlerinin ülkede satışı yasaklandı. 

Apple her ne kadar attığı bu adım ile yılda 2 milyon metrik tondan fazla ‘karbon emisyonunu’ önleyebileceğini söylese de gerçek nedenin bu olmadığı iddia ediliyor. Zira 5G geçiş sürecinde tüm markalar ürünlerine zam yaptı. Apple ise kutudan adaptörü çıkartarak fiyatı sabit tuttu.

 

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