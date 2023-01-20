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Sevgilisini öldürüp ormana gömen şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Külotlu çorap detayı şoke etti

Eski sevgilisi Semih Sevim'i öldürdükten sonra cesedi babasıyla ormanlık alana gömen şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadede yer alan külotlu çorap detayı ise herkesi şoke etti.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:37
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Külotlu çorap detayı şoke etti! Sevgilisini öldürüp ormana gömen şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

Sevgilisini öldürüp ormana gömen şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Külotlu çorap detayı şoke etti
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İstanbul Sancaktepe'de mantar toplayan vatandaşların bulduğu cesedin ardından korkunç bir hikaye ortaya çıkmıştı. Eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana atıldığı öğrenilen cesedin Semih Sevim'a ait olduğu öğrenilmişti.

İddiaya göre Şişli'de oturduğu belirlenen Seçil Çiftçi ve cesedin atılmasında kendisine yardım ettiği tespit edilen baba C.Ç., düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da gözaltına alındı. Yakalanan Çiftçi cinayeti itiraf etti.

"BENİ SIK SIK RAHATSIZ EDİYORDU" 

Jandarmada sürdürülen soruşturma kapsamında, Seçil Çiftçi ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, "Beni sık sık rahatsız ediyordu. İlk geldiğinde elinde çiçek vardı. Beni tehdit ettiği için korkuyordum. İçeri almadım. Kendisiyle mahkemelik olmuştum. " dedi.

BATTANİYEYE SARIP ORMANA GÖTÜRMÜŞLER 

Sabah'ın haberine göre, öldükten sonra onun cep telefonunu ve kimlik kartını parçaladığını aktaran Çiftçi babamı çağırdım cesedi battaniyeye sarıp onun aracıyla ormanlık alana götürdük. Sonra da Tekirdağ'a gittim pişmanım dediği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç.'de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu kızının Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Bende babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonrada o eve gitmedik. Tekirdağ'a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ'da bir yere attık. İzi bulunmasın diye" dedi.

TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ 

Konuyla ilgili devam eden soruşturmada Çiftçi'nin eski sevgilisi için yazdığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı. Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiği Sevim'i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi'nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim'e tehdit mesajı attığı iddia edildi.

Sevim'in ailesi tarafından Jandarma'ya verilen mesajda Çiftçi, Sevim'e küfür ederek "50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim" diyor. Sevim'de "Tamam geliyorum 2-3 güne yanına" diyor.


Sevim'in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi.

"İÇERİ GELDİ BOĞUŞMA YAŞANDI"

İddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi. 28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı.

KÜLOTLU ÇORABI BOĞAZINA SARDIM 

Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.

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M.TÜRK
20.01.2023 15:49
BENCE HERİF HAKETMİŞ BUKADAR SAPIKLIĞIN SONU ZATEN İYİ BİTMEZDİ.KIZ BENCE AZ BİR CEZA ALMALI.KIZ ÖLDÜRMESE HERİF KIZI KESİN ÖLDÜRÜRDÜ.  
 
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