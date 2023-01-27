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Son Dakika... Bursa'da bir kişi ailesini katletti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü, diğer ağabeyini de yaraladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:53
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Son Dakika... Bursa'da bir kişi ailesini katletti

Son Dakika... Bursa'da bir kişi ailesini katletti
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Bingöl'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen A.E, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı.

A.E, burada tartıştığı aile bireylerine silahla ateş etti. Olayda zanlının annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer ağabey Mehmet E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Kaynak: AA

 

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Türk milliyetçisi
27.01.2023 17:40
Ekonomik krizden dolayı millet cinnet geçiriyor . Cinayetler katliama dönüştü. Türkiye Teksas’a döndü  
 
Yavuz
27.01.2023 17:27
Ekonomi birturlu dengeye oturmadı ülke resmen batma noktasina geldi fakirlik işsizlik diz boyu,haliyle millet cinnet geçiriyor,bu tür haberleri daha çok duyarız.  
 
SABIR
27.01.2023 17:03
farkinda misiniz bilmiyorum ama bu aralar bizde toplu ölümler cinayetler cok fazla oluyor..  
 
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