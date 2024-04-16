Kulüpler Birliği rest çekti Mehmet Büyükekşi köşeye sıkıştı. Kararı Ali Koç açıkladı

Merakla beklenen Kulüpler Birliği Toplantısı yapıldı. Tek gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği seçim tarihiydi. 18 Temmuz'u çok geç bulan kulüpler, seçimin haziran ayının ilk haftasında yapılması konusunda ısrarcı oldu.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamayı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç yaptı. Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tek bir gündemimiz vardı, o da TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz konu, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması."

"Seçimlerin en kısa zamanda yapılması için yöntemler var. Hukuken iki yöntemi var, imza toplamayı yapabildiğimiz zaman tarih, Haziran'ın 3. haftasına gelebiliyor en erken. Ancak en en erken, TFF'nin kendi iradesi ile alacağı kararla alınabilir. 18 Temmuz'un yeni federasyonun elini kolunu bağlaması açısından uygun olmadığını düşündüğümüz için Haziran başını talep ediyoruz."

"TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, Haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık."

"Aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak, 'Size şöyle yardım yapacağız' demesini son derece yadırgıyoruz. TFF'nin yönetim kurulunu bir üyesinin 'imza vermeyin' demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan, bu arkadaşın istifa etmesi."

"Bugün burada 14 kulübümüz var, 6 kulübümüz toplantıya katılamadı. Ancak yekvücut olduğumuz tek konu, seçimlerin Haziran başında yapılması. TFF bu yönde hareket etmek istemezse, elimizde kalan ikinci alternatifi değerlendireceğiz."

"Bizim anladığımız, Mehmet Büyükekşi'nin aday olmayacağıdır."

"İmza verenler, vermeyenler diye bir ayrım yok. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz."

"Son yaptığımız sorgulamada yayın ihalesi anlaşmasının imzalandığını ve Rekabet Kurumu'na gönderildiği, TFF tarafından bize iletildi."

"Dursun Başkan gibi düşünen 4 başkan var. İkna sürecinin daha şık olacağını düşündüğümüz için bu yola gidiyoruz. Ancak aksi takdirde opsiyonlarımızı elimizde bulunduruyoruz. İmza sayısı 100'e yaklaştı ancak imza vereceğine dair söz verenlerle 200 rakamı zaten bulunuyor. Düşüncemiz, çok adaylı bir başkanlık seçimi olması. Şimdiye kadar yapılan yöntemlerle bir başkan belirlenirse aynı sorunların yaşanacağını düşünüyoruz."

"Yabancı sınırının yeni TFF yönetimi ile de aynı kalması gerektiğini ve kalacağını düşünüyoruz."

"Ortada çok somut bir şey var. Şu an 3 senelik daha görev süresi olan bir TFF'nin Haziran başında seçime gitmesi ve mevcut başkanın aday olmayacağı konusu var. Daha somut ne olabilir? Mevcut başkanın aday olacağını söyleyen başkanlarımız da var aday olmayacağını söyleyen başkanlarımız da var. Ancak aday olması durumunda destek verilmeyeceği düşüncesi Kulüpler Birliği'nde hakim."