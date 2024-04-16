VAR kayıtları açıklandı. Yabancı hakemin Fenerbahçe'ye neden penaltı verdiği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
VAR kayıtları açıklandı. Yabancı hakemin Fenerbahçe'ye neden penaltı verdiği ortaya çıktı
Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

TFF Süper Lig’de 32. Haftada oynanan mücadelelere dair VAR kayıtlarını açıkladı.

İlk kez yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği haftada oynanan Karagümrük-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilere 54. dakikada verilen penaltının ve 86. Dakikada iptal olan penaltısında yaşananlar ortaya çıktı

Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."

Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."

Dakika 86: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında iptal olan penaltısı

Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."

Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."

Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."

Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?"

İlgili Haberler
Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi
Galatasaray sahasında 3-0 yenildi
Kulüpler Birliği rest çekti Mehmet Büyükekşi köşeye sıkıştı. Kararı Ali Koç açıkladı
Sergen Yalçın o kanalda yorumcu oluyor. Anlaşma resmen açıklandı
Fenerbahçe'ye büyük jest. 'Başarılar dileriz' denilerek değiştirildi
PFDK sevkleri açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'a aynı sebepten ceza kapıda
Avrupa'nın en iyi golcüleri listesi açıklandı. Türkiye'den tek bir isim var
Rıdvan Dilmen şampiyon olacak takımı açıkladı
Antalyaspor Sergen Yalçın'ı açıkladı
Son Haberler
Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi Spor
Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi Yerel Haberler
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
3'lü masa su altında toplantı yaptı! Turizm sezonunu değerlendirdiler Gündem
3'lü masa su altında toplantı yaptı! Turizm sezonunu değerlendirdiler
Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölün ortasında mahsur kaldı Yerel Haberler
Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölün ortasında mahsur kaldı
Yeniden Refah'tan iktidara açık kapı. ‘Yeniden Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır’ Gündem
Yeniden Refah'tan iktidara açık kapı. ‘Yeniden Refah Partisi kapı olarak da kafa olarak da açıktır’
Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz Video
Kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz
Galatasaray sahasında 3-0 yenildi Spor
Galatasaray sahasında 3-0 yenildi