VAR kayıtları açıklandı. Yabancı hakemin Fenerbahçe'ye neden penaltı verdiği ortaya çıktı

TFF Süper Lig’de 32. Haftada oynanan mücadelelere dair VAR kayıtlarını açıkladı.

İlk kez yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği haftada oynanan Karagümrük-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilere 54. dakikada verilen penaltının ve 86. Dakikada iptal olan penaltısında yaşananlar ortaya çıktı

Andre Narciso: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."



Narciso'dan VAR operatörüne: "Teması biraz aşağıdan ve ileriden, arkadan ve önden göstereceksin. 6 numara böyle yapıyor, sonra da diğer açı."



Narciso'dan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor. Başka açı ister misin?"



Tugay Kaan Numanoğlu: "Bir açı daha istiyorum. Tamam, bu bir penaltı Andre. Teşekkür ederim. Kart yok ve penaltı."

Dakika 86: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçında iptal olan penaltısı



Andre Narciso: "Tugay, penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum."



Andre Narciso'dan VAR operatörüne: "Diğer açı daha güzel. Topa vurduğunu biraz daha aşağıdan göster. Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir açı isterse ona diğer açıyı göster."



Maçın 4. hakemi: "Yanına geldi hocam şuna bir sarı kart göster."



Andre Narciso: "Topa ilk 9 numara vuruyor. Sonra da hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun ayağına vuruyor."



Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamamdır, penaltı yok. Serbest vuruş veriyorum."



Maçın 4. hakemi: "Hocam Umut Bey'e gitmeden bir sarı kart gösterir misin?"