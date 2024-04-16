Ergin Ataman'ın rakibi belli oldu. Tarihi maçı kazandılar

Turkish Airlines Euroleague tarihinin ilk play-in maçında; Maccabi Playtika ile Baskonia karşı karşıya geldi.

Ev sahibi konumundaki İsrail temsilcisi Maccabi, İspanyol rakibi Baskonia‘yı 113-85 mağlup etti.

Maccabi Playtika, bu sonuçla playoff’lara 7. sıradan girmeye hak kazandı ve normal sezonu 2. olarak tamamlayan Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’la eşleşti.

Baskonia ise Anadolu Efes-Virtus Bologna maçının galibiyle 8. sıradan playoff’a girme mücadelesi verecek. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf playoff’ta Real Madrid’in rakibi olacak.