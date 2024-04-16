Ergin Ataman'ın rakibi belli oldu. Tarihi maçı kazandılar

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Ergin Ataman'ın rakibi belli oldu. Tarihi maçı kazandılar
THY EuroLeague'de bu sezon hayata geçirilen ilk play inn maçında Maccabi, Baskonia'yı farklı yendi, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile eşleşti.

Turkish Airlines Euroleague tarihinin ilk play-in maçında; Maccabi Playtika ile Baskonia karşı karşıya geldi.

Ev sahibi konumundaki İsrail temsilcisi Maccabi, İspanyol rakibi Baskonia‘yı 113-85 mağlup etti.

Maccabi Playtika, bu sonuçla playoff’lara 7. sıradan girmeye hak kazandı ve normal sezonu 2. olarak tamamlayan Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’la eşleşti.

Baskonia ise Anadolu Efes-Virtus Bologna maçının galibiyle 8. sıradan playoff’a girme mücadelesi verecek. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf playoff’ta Real Madrid’in rakibi olacak.

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