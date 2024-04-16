Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi
Portekiz'de uygulanan bir VAR uygulaması taraftarların takdirini topladı.

Süper Lig’de hakem kararları ve yeni uygulamaya başlanan yabancı VAR hakemi uygulaması yoğun tartışmalara neden olurken Portekiz’de yapılan bir uygulama yeniden gündem oldu.

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Portekiz Premier Ligi’nin 26'ncı hafta mücadelesinde lider Sporting, sahasında Boavista’yı 6-1 mağlup etti.

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Skor 3-1'ken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

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Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi. Nobre'nin bu açıklamasından sonra penaltıya sebebiyet veren oyuncu hakeme itiraz etsede tribündeki rakip taraftarlardan hiçbiri bu kararı eleştirmedi.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Türk futbolseverler aynı uygulamanın Süper Lig'e de getirilmesini istedi.

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