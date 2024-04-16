Galatasaray sahasında 3-0 yenildi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray sahasında 3-0 yenildi
Galatasaray HDI Sigorta; Ziraat Bankkart'a 3-0 yenildi, seriyi 2-0 kaybederek sezonu 4. sırada tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3-4'üncülük serisinin ikinci maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Seriyi 2-0'a getirerek Efeler Ligi'ni üçüncü bitiren Ziraat Bankart, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa CEV Kupası'nda temsil edecek.

Ligi dördüncü sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta da önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta: 0 - Ziraat Bankart: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Çağatay Durmaz, Selim Kalaycı)
Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar)
Setler: 13-25, 19-25, 20-25
Süre: 71 dakika (20, 25, 26)

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