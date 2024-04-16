Aziz Yıldırım'ın parası kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyor

Kaynak: Özgür Kocaeli
Aziz Yıldırım'ın parası kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyor
Kocaelispor'dan parasını alamayan Aziz Yıldırım geciken borcun ödenmesini istedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’un Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’a olan 1 milyon dolarlık borcu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İNDİRİM YAPMIŞTI

2002 yılında Aziz Yıldırım’dan alınan 1.5 milyon dolarlık borç önemin Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Milletvekili Saffet Sancaklı’nın girişimleri ile 1 milyon dolara indirilmişti.

ÖDENDİĞİ SANILIYORDU

2022 yılında yapılan bu anlaşma sonrasında Aziz Yıldırım’a olan borçların taksitlendirilerek ödendiği sanılırken şok eden bir olay oldu.

KULÜBE HABER YOLLADI

Aziz Yıldırım söz konusu borcun ödenmemesi nedeniyle avukatları aracılığıyla kulübe haber yolladı.

BAŞKANIN HABERİ YOK

Söz konusu borç ile ilgili konuşan Kocaelispor başkanı ise, “Net bir bilgim yok. Ortaya bir resmi evrak da yok. Aziz beyle görüşüp, bunun sonunda da durumu net olarak öğreneceğim. Şu anda hiçbir açıklama yapmanın mantığı yok. Her açıklama farklı yöne çekilebilir. O dönemde ben olaya hâkim değildim” dedi.

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