Kumar çetesi 'Demirbaşlar'a operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kumar çetesi 'Demirbaşlar'a operasyon

İzmir'de tefecilik yapabilmek için paravan olarak kumar faaliyetleri düzenleyen, kumarda borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz oranlarıyla para vererek bu şahıslar adına senet düzenleyen 'Demirbaşlar Çetesi'ne polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zorla borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz le para vererek bu şahıslar adına senet düzenleyen, borcunu ödeyemeyen şahıslara baskı uyguladıkları ve icra takibi başlatan ve bu şekilde 40 kişiden yaklaşık 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Demirbaşlar Çetesi'ni izlemeye başladı.

aw248316-02.jpg

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonrasında düğmeye basan polis ekipleri, 12 adrese İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İlgili Haberler
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı
Son Haberler
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı Gündem
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı
Memur olmak isteyenler dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı şartları açıkladı Gündem
Memur olmak isteyenler dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı şartları açıkladı
Galeriden aldığı araç eve gitmeden yandı Yerel Haberler
Galeriden aldığı araç eve gitmeden yandı
Deniz Zeyrek'ten ortalığı karıştıracak iddia: "Çay piyasasını Erdoğan’ın otobüsten attığı çayların sahibi belirliyor" Gündem
Deniz Zeyrek'ten ortalığı karıştıracak iddia: "Çay piyasasını Erdoğan’ın otobüsten attığı çayların sahibi belirliyor"
Zam farkını gören emekliler şoka girdi! Kimi 27 lira kimi 50 lira kimi 1000 lira zam aldı Ekonomi
Zam farkını gören emekliler şoka girdi! Kimi 27 lira kimi 50 lira kimi 1000 lira zam aldı
Kira tespit davası açacaklar dikkat. Yargıtay son noktayı koydu Ekonomi
Kira tespit davası açacaklar dikkat. Yargıtay son noktayı koydu