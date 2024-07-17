Kumar çetesi 'Demirbaşlar'a operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zorla borçlandırdıkları kişilere yüksek faiz le para vererek bu şahıslar adına senet düzenleyen, borcunu ödeyemeyen şahıslara baskı uyguladıkları ve icra takibi başlatan ve bu şekilde 40 kişiden yaklaşık 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Demirbaşlar Çetesi'ni izlemeye başladı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonrasında düğmeye basan polis ekipleri, 12 adrese İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.