2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite adayları için KYK yurt başvuruları, yaz mevsiminin en sıcak günlerinde önemli bir konu haline geliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, öğrencilerin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olan KYK yurt başvuru tarihlerinde. Üniversite kayıtlarını tamamlayan ya da mevcut öğrenciler, çeşitli yurt seçenekleri arasından tercihlerini yapmaya hazırlanıyorlar. Bu yıl KYK yurt ücretlerinin, yurtların özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermesi bekleniyor. Tüm bu bilgiler ve daha fazlası, GSB KYK'nın resmi iletişim kanallarında ilan edilecek. İşte merakla beklenen 2024-2025 eğitim yılı KYK yurt başvuru takvimi...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz tarihinde duyurulması planlanıyor. YKS tercih işlemlerinin ise temmuz ayının son haftalarında başlaması bekleniyor. Tercih dönemi sonrasında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının da hemen başlatılması öngörülüyor.

2024 2024 YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Önceki yıl, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretleri 345 TL'den başlayıp 570 TL'ye kadar çıkıyordu. Ancak bu yılın yurt ücretlerine dair henüz bir netlik kazanmadı.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci yurtlarına başvuru süreci, e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular, e-Devlet sistemine kayıtlı olan öğrenim bilgileri esas alınarak değerlendirilecek. e-Devlet şifresine sahip olmayan öğrencilerin, kimlik kartları ile PTT şubelerine başvurarak şifre edinmeleri ya da alternatif e-Devlet giriş yöntemlerinden birini kullanmaları gerekmekte. Öğrencilerin, e-Devlet üzerinden okul ve bölüm bilgilerini gözden geçirmeleri ve herhangi bir hata ya da eksiklik durumunda üniversite öğrenci işleri birimleri ile iletişime geçerek düzeltme yapmaları büyük önem taşımakta. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı hatırlatıldı.