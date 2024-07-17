2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversiteye yeni başlayacak ve mevcut öğrenciler için KYK yurt başvuruları, eğitim gündeminin zirvesinde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala, öğrenciler hem tercih işlemleri hem de KYK yurtları için başvuru süreçlerine yoğunlaşmış durumdalar.

Üniversite adayları için KYK yurt başvuruları, yaz mevsiminin en sıcak günlerinde önemli bir konu haline geliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, öğrencilerin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olan KYK yurt başvuru tarihlerinde. Üniversite kayıtlarını tamamlayan ya da mevcut öğrenciler, çeşitli yurt seçenekleri arasından tercihlerini yapmaya hazırlanıyorlar. Bu yıl KYK yurt ücretlerinin, yurtların özelliklerine bağlı olarak farklılık göstermesi bekleniyor. Tüm bu bilgiler ve daha fazlası, GSB KYK'nın resmi iletişim kanallarında ilan edilecek. İşte merakla beklenen 2024-2025 eğitim yılı KYK yurt başvuru takvimi...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz tarihinde duyurulması planlanıyor. YKS tercih işlemlerinin ise temmuz ayının son haftalarında başlaması bekleniyor. Tercih dönemi sonrasında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının da hemen başlatılması öngörülüyor.

2024 2024 YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Önceki yıl, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretleri 345 TL'den başlayıp 570 TL'ye kadar çıkıyordu. Ancak bu yılın yurt ücretlerine dair henüz bir netlik kazanmadı.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci yurtlarına başvuru süreci, e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular, e-Devlet sistemine kayıtlı olan öğrenim bilgileri esas alınarak değerlendirilecek. e-Devlet şifresine sahip olmayan öğrencilerin, kimlik kartları ile PTT şubelerine başvurarak şifre edinmeleri ya da alternatif e-Devlet giriş yöntemlerinden birini kullanmaları gerekmekte. Öğrencilerin, e-Devlet üzerinden okul ve bölüm bilgilerini gözden geçirmeleri ve herhangi bir hata ya da eksiklik durumunda üniversite öğrenci işleri birimleri ile iletişime geçerek düzeltme yapmaları büyük önem taşımakta. Eksik veya yanlış bilgilerle yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı hatırlatıldı.

İlgili Haberler
ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı
Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü
Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü
KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları ne zaman?
KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları ne zaman?
YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı
İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı
Kumar çetesi 'Demirbaşlar'a operasyon
Kumar çetesi 'Demirbaşlar'a operasyon
Pentagon'dan Gazze açıklaması
Pentagon'dan Gazze açıklaması
Son Haberler
7 ayda karbon emisyonlarını %25 azalttılar Ekonomi
7 ayda karbon emisyonlarını %25 azalttılar
Kan grubunuza dikkat! O hastalığa karşı riskiniz artabilir Sağlık
Kan grubunuza dikkat! O hastalığa karşı riskiniz artabilir
Restorana silahlı saldırı düzenlendi: Yoldan geçen kişi öldü Yerel Haberler
Restorana silahlı saldırı düzenlendi: Yoldan geçen kişi öldü
ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı Dünya
ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı
Türkiye'nin çıkış yolunu açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş 'bedeli ağır oldu' dedi Gündem
Türkiye'nin çıkış yolunu açıkladı. Prof. Cevdet Bozkuş 'bedeli ağır oldu' dedi
Meclis mesaisini uzattı: 15 günde 5 teklifin yasalaşması bekleniyor Gündem
Meclis mesaisini uzattı: 15 günde 5 teklifin yasalaşması bekleniyor