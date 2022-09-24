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  • A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile 1.5 saat görüştü, el sıkışarak ayrıldı. Görüşmede neler konuştuklarını YENİÇAĞ'a anlattı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 18:55
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Kuntz gidiyor yerine ise sır gibi saklanan isim geliyor. A Milli Takımın yeni hocasını Yeniçağ açıklıyor

A Milli Takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Çoktandır konuşuluyordu. 

YENİÇAĞ okurları gelişmeleri her zaman olduğu gibi zamanında takip ettiler zaten.
Daha Lüksemburg maçından önce de yazmıştık.
20 Eylül'de "A Milli Takım'da operasyon: Kuntz neden kızdırdı? Yerine kim geliyor?
A Milli Takım'da teknik direktör Kuntz'un görevden alınacağı ileri sürüldü. Kuntz'un yerine bir Türk hocanın geleceği bildirildi" diye de duyurmuştuk.
Türk hoca derken, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman gibi isimler ortaya atıldı.
Ama hiçbiri değildi bu isim.
İşte o Türk hoca belli oldu.


Hatta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile önceki gün 1.5 saatlik bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.
O teknik adam Türkiye liglerinde en fazla maça çıkan isim Samet Aybaba.
Samet Aybaba tecrübeli. Ayrıca gençlere verdiği önemle tanınıyor. Türk futboluna kazandırdığı gençlerin sayısını kendisi bile hatırlamıyor.
Bu özelliği, işine bağlılığı, teknik konulardaki bilgisi onu öne çıkarıyor.
Kendisini yaklaşık 40 yıldır tanırım. 
Samet Aybaba ismini duyunca hemen aradım.
Her zamanki gibi önce bir şey söylemek istemedi. Israrım karşısında; "Evet" dedi. "Bir buçuk saatlik bir görüşme yaptık!"
Görüşmede futboldan konuştuklarını anlattı. A Milli Takım'dan, kulüplerden...
Samet hoca kendisine bir sunum yapmış.
Mehmet Büyükekşi de bu sunumdan oldukça memnun kalmış. Milli Takım için yeni bir yapılanmadan bahsetmiş. A Milli Takım Direktörlüğü diye altyapının, genç takımların da içinde olacağı bir yapı kurulacağını anlatmış. 
Taraflar el sıkışarak ayrılmışlar.
Sanırım yarınki Faroe Adaları maçından sonra dananın kuyruğu kopacak.
Ya maçtan sonra ya da önümüzdeki hafta konu açıklığa kavuşacak.
Milli Takım'da yeni bir dönem başlayacak yani.
Görülen o ki C Ligi'nden B Ligi'ne yükselen Milli Takım'ın başında yeni bir isim olacak. 
Samet Aybaba harıl harıl çalışıyor şimdi. 
Yeni dönemde yeni bir milli takım sahne alacak.

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