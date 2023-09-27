Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu. Almanya'ya geri dönüyor

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar Japonya maçı sonrasında ayrıldı. Alman teknik adamın yerine göreve Vincenzo Montella getirildi.
Stefan Kuntz'un yeni adresi merak konusuydu.
Alman basınında yer alan habere göre; Kuntz ülkesine dönüyor.
2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un yönetici pozisyonuna yükseltileceği yazıldı.
Türkiye'den ayrılan Stefan Kuntz da Voss-Tecklenburg'dan boşalan koltuğa gelerek Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak.
Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkmıştı.
12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Alman hoca maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.