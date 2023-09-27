Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu. Almanya'ya geri dönüyor

Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz için Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu. Almanya'ya geri dönüyor

A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yollar Japonya maçı sonrasında ayrıldı. Alman teknik adamın yerine göreve Vincenzo Montella getirildi.

Stefan Kuntz'un yeni adresi merak konusuydu.

Alman basınında yer alan habere göre; Kuntz ülkesine dönüyor.

2018'den beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın başında olan Martina Voss-Tecklenburg'un yönetici pozisyonuna yükseltileceği yazıldı.

Türkiye'den ayrılan Stefan Kuntz da Voss-Tecklenburg'dan boşalan koltuğa gelerek Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak.

Kuntz, A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkmıştı.

12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Alman hoca maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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