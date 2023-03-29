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Ogün Temizkanoğlu'nu bile çıldırttı. Kuntz'un sözlerine canlı yayında isyan etti

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 2-0 yenilmesinin ardından Kuntz'a tepkiler dinmiyor. Ogün Temizkanoğlu canlı yayında Kuntz'un "Favori değiliz" sözlerine adeta isyan etti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 11:28
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Kuntz'un sözleri Ogün Temizkanoğlu'nu çıldırttı

Ogün Temizkanoğlu'nu bile çıldırttı. Kuntz'un sözlerine canlı yayında isyan etti
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Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ı favori görmemesine tepki gösteren Temizkanoğlu, "Milli takım teknik direktörüsün ve favori değiliz diyorsun. Ne demek bu? İlk 20 dakikada 2-0 öne geçip içeri girmiş olsak ne olacaktı sürpriz mi olacaktı yani. Benim için olmayacaktı" diye konuştu.

İşte Ogün Temizkanoğlu'nun açıklamaları:

"Kuntz çok sempatik bir insan, Türk insanını da çok seviyor ama bu akşamdan sonra kendisine teşekkür etmek gerekiyor. Özellikle Portekiz maçından sonra çok daha oyun gücü yüksek bir takım beklerken çok geri gitmiş bir takım görüyoruz.

"HEDEFİ OLMAYAN BİR HOCA"

Ben de artık ahlar vahlar istemiyorum. Ben mücadele görmek istiyorum, kırılgan olmayan bir takım istiyorum. Bir gol yiyoruz tamamen kırılıyoruz bu olmamasılazım. Hedefi olmayan bir hoca takımı nasıl ikna edecek onu bilmiyorum. Bizim milli takımımıza bizim dilimizi konuşan bir teknik adamın gelmesi gerektiğini düşünüyorum."

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