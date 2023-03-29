Kuntz değil hepiniz suçlusunuz. Milli takımı sıra takımı yapanlar utansın

Şu ülkelere bakar mısınız?

Letonya, Cebelitarık, Karadağ, Litvanya ve Ermenistan.

Bunların futbolda isimleri yok.

Milyonlar haritada yerlerini bile bilmez.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz biliyor ama.

Sorun, size gözü kapalı göstersin.

Çünkü yenebildiği takımlar sadece bunlar.

Kedi fareyi görünce aslan kesilir ama karşısına bir köpek çıksın kaçacak delik arar.

Stefan Kuntz beyefendi aynen böyle.

Becerisi zayıf takımları yenmek.

Karşısına güçlü bir rakip çıktı mı, hemen süt dökmüş kediye dönüyor.

İddia ediyorum, bu ülkelerin karşısına bizim TFF 1.ligden iddialı bir takım çıkarın, zorlanmadan yener.

Milli Takımın başında masör sahaya çıksın bu ülkeleri yine yener.

Hatta Kuntz'un yenildiği Fareo Adaları'nı da yener.

Futbol Federasyonu'na sormak gerekiyor.

Siz Stefan Kuntz'a her yıl yaklaşık 31 milyon lirayı bu sıradan takımları yenmesi için mi veriyorsunuz?

Beyler o paralar sizin cebinizden çıkmıyor.

Yazık değil mi ülkenin milyonlarına.

Kuntz geleli 2 yılı geçti.

Tek bir başarısı var mı?

Adamın ilk işi Alman kanallarında yorumculuk yapmak, ikinci işi Milli Takım.

İş işten geçmeden, grupta hala şansımız varken Kuntz'u ve onu getiren Hamit Altıntop'u hemen gönderin diyeceğim ama biliyorum gücünüz yetmez.

Ankara'dan onay almadan hiçbir şey yapamazsınız.

İstifa da edemezsiniz!

En iyisi siz toptan görevden affınızı isteyin.

Başarısızlığın birçok nedeni olur ama tek bir bahanesi olmaz.

Bu yüzden hiç bahane üretmeyin.

Hemen affınızı isteyin.

Çünkü...

Ba-şa-rı-sız-sı-nız!

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