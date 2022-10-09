9 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üç taşınmaz satışa çıkarıldı. Kupon arazi vurgunu. Fiyatları dudak uçuklattı

Üç taşınmaz satışa çıkarıldı. Kupon arazi vurgunu. Fiyatları dudak uçuklattı

KGM, Atatürk Havaalanı’na yakın bir noktada, toplam 4 bin 837 metrekare büyüklüğündeki üç taşınmazını satışa çıkardı. Bölgede 420 metrekare büyüklüğündeki bir villa dahi 58 milyon TL iken satılan taşınmazların tahmini bedelleri 28.6 milyon TL ile 52.8 milyon TL arasında değişiyor.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 08:46
Takip Et

Kupon arazi vurgunu. Fiyatları dudak uçuklattı

Üç taşınmaz satışa çıkarıldı. Kupon arazi vurgunu. Fiyatları dudak uçuklattı
+
Aa
-

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul Bakırköy’de Atatürk Havaalanı’na yakın bir noktada, toplam 4 bin 837 metrekare büyüklüğündeki üç taşınmazını satışa çıkardı. Taşınmazların tahmini bedelleri 28.6 milyon TL ile 52.8 milyon TL arasında değişiyor.  

KAPALI TEKLİF

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğü’nün ihale ilanına göre taşınmazlar kapalı teklif usulü artırma ile satılacak. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda ihale komisyonunca yapılacak. Satışa çıkarılan yerler İstanbul Bakırköy Şenlik Mahallesi’nde aynı ada üzerinde yer alan 3 farklı parsel. Büyüklükleri bin 547 metrekare, 1156 metrekare ve 2 bin 134 metrekare olan taşınmazlar için tahmini bedeller de 38.2 milyon TL, 28.6 milyon TL ve 52.8 milyon TL.

VİLLALARIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

İhaleler 18 Ekim’de saat 10’dan itibaren yapılacak.Taşınmazlar, Florya Kavşağı ile Atatürk Havaalanı arasında Eski Londra Asfaltı üzerinde yer alıyor. Hem kavşağa hem de havaalanı arazisine yakın bir noktada. Üzerinde bir oto galeri, kafe ve özel otopark olduğu görünüyor. Emlak satış sitelerinde, bölgede 130-140 metrekare daireler bile en az 7 milyon TL civarında rakamlarla satışa sunuluyor. 140-160 metrakarelik lüks daireler 18-20 milyon TL’yi buluyor. Villaların fiyatı ise 30-50 milyon liraya çıkıyor.

İlan sitelerine göre, örneğin brüt 1250, net 420 metrekare büyüklüğündeki bir villa 58 milyon TL’ye satılıyor. Rakamlar karşılaştırıldığında taşınmazlar için belirlenen tahmini bedellerin düşük kaldığı görülüyor. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
1
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿AKP'li Bülent Arınç canlı yayında Bakan Nebati’yle fena dalga geçti
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
2
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿Yaşar Kemal Uğurlu Valerien Ismael’in sözleşmesini bir hafta daha uzattı. İsa Karaarslan yazdı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
3
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿AKP'li Jülide Sarıeroğlu asgari ücrette yaşanacak artışı açıkladı
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
4
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
5
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
6
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿AKP’li Mehmet Metiner’den partisine ‘başörtüsü’ uyarısı: Bumerang etkisi yapabilir
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
7
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
﻿Pahalılığın nedeni CHP ve İmamoğlu diyen AKP'li teyze meyve ve sebzeyi dağın içine gömdüler sonra ineklerin önüne döktüler
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿'Babasından yemediği fırçayı futbolcudan yiyen hakemden Türk futboluna hayır gelmez'
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Kastamonu Şehit Şerifebacı Öğretmenevine işçi alınacak
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Balıkesir'de asayiş ve kaçakçılık operasyonu
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
﻿Önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Sonra intihar etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.