Merkez Bankası'ndan bankalara bir talimat daha

Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduat ürünlerine ilişkin uygulama talimatında yaptığı değişiklikle, ilgili KKM hesapları türev işlemlere konu edilemeyecek.

TCMB'nin bugün tarihli bankalara gönderdiği uygulama talimatı değişikliğinde, "Söz konusu talimatlar kapsamındaki dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının türev işlemlere konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır" denildi.

Bankalara gönderilen yazıda "Dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının opsiyon, swap vb. herhangi bir türev ürününe konu edilemeyeceği veya söz konusu ürünlerle ilişkilendirilemeyeceği" belirtildi.

Yazıda ayrıca bu hükme aykırılık tespit edilen hesaplar için TCMB tarafından kur/fiyat farklarının "ödenmeyeceği" de belirtildi.