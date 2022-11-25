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Merkez Bankası’ndan TL'ye dönmeyen bankalara ‘ceza’ gibi karar. Komisyon oranı yüzde 8’e çıkarıldı

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon oranlarında artırıma gitti. Daha önce yüzde 3 olarak uygulanan komisyon yüzde 8'e çıkarıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 02:13
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Merkez Bankası’ndan TL'ye dönmeyen bankalara ‘ceza’ gibi karar

Merkez Bankası’ndan TL'ye dönmeyen bankalara ‘ceza’ gibi karar. Komisyon oranı yüzde 8’e çıkarıldı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon oranlarında artırıma gitti.

TCMB’den bankalara gönderilen ve Bloomberg HT tarafından görülen belgeye göre TL mevduat/katılım payı oranı yüzde 50’nin düşük olan bankaların zorunlu karşılıklarına yüzde 8 komisyon uygulanacak. Bu oran bir önceki düzenlemede yüzde 3 olarak belirlenmişti.

TL payı yüzde 50 ile 60 arasında olan bankaların ZK’larından ise yüzde 3 komisyon alınacak. TL mevduat oranı yüzde 60’ın üzerinde olan bankalara ise herhangi bir komisyon uygulanmayacak.

Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama tarihinden itibaren uygulanacak.

TL’YE DÖNÜŞÜM ORANINA GÖRE KOMİSYON UYGULAMASINA SON VERİLDİ

TCMB, bankaların dövizden TL’ye dönüşlere göre belirlenen komisyon uygulamasına ise 23 Aralık hesaplama tarihi itibariyle son verme kararı aldı. Bu kalemde komisyon oranı yüzde 5 olarak uygulanıyordu. Dönüşüm oranı ise yıl sonuna kadar dönüşüm oranlarına göre farklılaşıyordu.

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