Merkez Bankası’ndan bankalar için kritik kredi faizi kararı. Yeni tedbirler açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni makro ihtiyati tedbirler aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bankaların yanı sıra factoring şirketlerine de menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi

2023 SONUNA KADAR UZATILDI

Bankaların kredi faiz ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı.

Türk Lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesi imkanı, 23 Haziran 2023'te sona erecek...