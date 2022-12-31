31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası’ndan bankalar için kritik kredi faizi kararı. Yeni tedbirler açıklandı

Merkez Bankası’ndan bankalar için kritik kredi faizi kararı. Yeni tedbirler açıklandı

Merkez Bankası'nın aldığı yeni makro ihtiyati tedbirlere göre bankaların kredi faiz ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı...

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 19:23
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası’ndan bankalar için kritik kredi faizi kararı

Merkez Bankası’ndan bankalar için kritik kredi faizi kararı. Yeni tedbirler açıklandı
+
Aa
-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni makro ihtiyati tedbirler aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bankaların yanı sıra factoring şirketlerine de menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi

2023 SONUNA KADAR UZATILDI

Bankaların kredi faiz ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı.

Türk Lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesi imkanı, 23 Haziran 2023'te sona erecek...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Veysel emmi
31.12.2022 19:56
Alenen seçim yatırımı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
1
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
2
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
3
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Yeni yıla saatler kala sahte içki faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿2023 MTV ne kadar oldu
4
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
5
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Benzine yılbaşı zammı
6
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
7
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi. 1 ölü
﻿Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi. 1 ölü
﻿Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi. 1 ölü
﻿Ukrayna açıkladı. Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı
﻿Ukrayna açıkladı. Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı
﻿Ukrayna açıkladı. Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı
﻿Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü
﻿Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü
﻿Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü
﻿Jandarma Nazilli’de litrelerce kaçak içki ele geçirdi
﻿Jandarma Nazilli’de litrelerce kaçak içki ele geçirdi
﻿Jandarma Nazilli’de litrelerce kaçak içki ele geçirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.