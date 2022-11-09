Merkez Bankası bankalar ile ters düştü. İtirazları görmezden geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bazı banka genel müdürleriyle yürüttüğü görüşmelerde, sektörden eleştiri alan politikalara kararlı şekilde devam edeceği mesajını vermeye devam ettiği iddia edildi.

Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı, aralarında İş Bankası'nın yer aldığı bazı bankaların üst yönetiminin, TCMB ile görüştüğünü ve görüşmelerin bugün de devam ettiğini belirtti. Toplantılara bankalardan genel müdür ve genel müdür yardımcıları düzeyinde katılım gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmelerde tartışma konusu olan regülasyonlarla ilgili karşılıklı görüşlerinin paylaşıldığı bilgisini verirken, bir diğer kaynak ise bu politikalara ilişkin, "TCMB kararlı şekilde devam edeceği mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

İkinci kaynak TCMB'nin "Kaynakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi yönünde oluşan politikalara devam edilecek" ve "Yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek" mesajının toplantıda verdiğini söyledi.