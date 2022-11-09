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Merkez Bankası bankalar ile ters düştü. İtirazları görmezden geldi

Merkez Bankası'nın bazı bankalardan üst düzey yetkilileriyle tek tek görüşerek, eleştiri alan politikalarında kararlı olduğuna dair mesaj verdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 08:30
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Merkez Bankası bankalarla ters düştü. TCMB eleştiri alan politikalarında kararlı olduğuna dair mesajlar verdi

Merkez Bankası bankalar ile ters düştü. İtirazları görmezden geldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bazı banka genel müdürleriyle yürüttüğü görüşmelerde, sektörden eleştiri alan politikalara kararlı şekilde devam edeceği mesajını vermeye devam ettiği iddia edildi.

Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı, aralarında İş Bankası'nın yer aldığı bazı bankaların üst yönetiminin, TCMB ile görüştüğünü ve görüşmelerin bugün de devam ettiğini belirtti. Toplantılara bankalardan genel müdür ve genel müdür yardımcıları düzeyinde katılım gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmelerde tartışma konusu olan regülasyonlarla ilgili karşılıklı görüşlerinin paylaşıldığı bilgisini verirken, bir diğer kaynak ise bu politikalara ilişkin, "TCMB kararlı şekilde devam edeceği mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

İkinci kaynak TCMB'nin "Kaynakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi yönünde oluşan politikalara devam edilecek" ve "Yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek" mesajının toplantıda verdiğini söyledi.

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EKONOMİNIN KENDİSINE OLAN GÜVENİNİ GÖRÜNCE İNANMAK ZOR OLMAYACAK GİBİ .
9.11.2022 08:43
MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇOK EMİN EKONOMİYİ TAMAMIYLE DÜZELTEBILECEGİNE VE KENDİNE MÜTHİŞ BİŔ İNANCI VE GÜVENİ VAR KENDİNE OLAN GÜVENİ SON DERECE ÖN PLANA ÇIKIYOR  
 
yerli milli
9.11.2022 08:34
hangi konuda ters düşmüş? ben sana ucuz faiz ile para veriyorum ama sen halka yüksek faizden para veriyorsun olabilir mi? malum bankalar rekor üstüne rekor kar elde ediyorlar.  
 
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