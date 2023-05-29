Kur Korumalı gerçekten koruyacak mı?

Seçim öncesi Kur Korumalı Mevduat Hesabı adeta patladı.

Herkes elindeki parayı götürüp bu hesaba yatırdı.

120 milyar dolar karşılığı bir para bu hesaplarda.

Gelelim en önemli soruya: Kur Korumalı Mevduat Hesabı, vatandaşı gerçekten koruyacak mı?

Önce şunu iyi anlamak lazım, bu hesap sizin paranızı dövizdeki düşüşe karşı koruyor.

Yani elinizde 100 dolar var ve bu doları 3 aylık vade ile götürüp bankaya KKM yapıyorsunuz. Banka bunu Türk lirasına çeviriyor. Size belirli bir faiz veriyor. O günkü kur ile vade sonundaki kur arasında eğer yukarı yönde bir fark varsa Hazine ya da Merkez Bankası bu farkı bankadan aldığınız faiz oranı düştükten sonra ödüyor.

Uzun bir süredir kurda aşırı baskı nedeniyle önemli bir artış olmadı ve Hazine fark ödemedi. Vatandaş sadece faiz ile yetindi.

Oysa dolar düşmüş olsaydı bu hesaba parasını yatıran vatandaş, hem parasını düşüşten korumuş olacaktı, hem de ekstra faiz almış olacaktı.

Eğer siz doların önümüzdeki dönem düşeceğine inanıyorsanız koşun!

Yok artacak diyorsanız o zaman sadece bir kaybınız olmayacaktır.

Kaybınız olmayacak derken bazı kişilerin aklına acaba sorusunun geldiğini duyar gibi oldum.

Acaba bu milyonlarca kişinin kaybı olmayacak mı?

Burası Türkiye!

Güneşin batışı ile doğuşu arasında çok şey olur, çok kararlar alınır ve ertesi gün çok farklı bir gelişmeyle uyanmış olabilirsiniz.

Mesela bir süredir iki farklı kur var.

Merkez Bankası ve serbest piyasa. Dolar kıtlığı ile bu makas iyice açıldı.

Mesela Cuma kapanışta 2 liraya yakın bir fark vardı.

Ya bu fark 5 lira olursa? Ya da 10 lira?

Şöyle: Serbest piyasada 1 dolar 30 lira ama resmî kur 20 lira olursa?

Hesabınıza dönen para 2'li kura göre hesapladığında alın size kafadan ciddi bir zarar...

Ne yapacaksınız?

Kimi kime şikâyet edeceksiniz?

Şu Kur Korumalı gerçekten kâbus gösterecek kadar ürkütücü geliyor bana.

Allah sonumuzu hayır etsin.