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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı tekrar edilecek mi? Penaltıda kural hatası iddiası

Fenerbahçe Kasımpaşa maçında kural hatası yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Spor kamuoyu maç tekrar edilecek mi sorusunun cevabını arıyor.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:03
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Kural hatası iddiası: Fenerbahçe maçı tekrar mı

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı tekrar edilecek mi? Penaltıda kural hatası iddiası
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Fenerbahçe, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederek zirve yarışından kopmadı.
Karşılaşmaya penaltı pozisyonu damgasını vurdu.
Kazanılan penaltıda Enner Valencia'nın vuruşu direkten döndü ancak maçın hakemi Volkan Bayarslan penaltının tekrarını istedi.
Volkan Bayarslan penaltıda Erdem Canpolat'ın çizgiye basmadığını ve bu nedenle penaltı tekrarı yaptırdığını ifade etti.
Yaşanılan bu pozisyondan sonra sosyal medyada ''Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası mı var, kaleci kurtarmazsa penaltı tekrar edilmez'' tartışması başladı.
KURAL NE DİYOR?
Penaltı vuruşu sırası kaleci ihlali olduğu takdirde yapılacak uygulama Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kural kitabında şöyle yazıyor:
"Kaleci ihlal yaparsa: eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır.
Eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır.
Eğer topun kaleye girmesi kaleci tarafından önlenirse, vuruş tekrarlanır."

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