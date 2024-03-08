Küresel gıda fiyatları geriliyor

Türkiye'de gıda fiyatlarında artış tüm hızıyla devam ederken, dünya çapında geriliyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi Şubat'ta tahıl ve bitkisel yağ fiyat endekslerindeki düşüşlerin de etkisiyle aylık bazda yüzde 0,7 düşerken, yıllık bazda yüzde 10,5 gerileme kaydetti.

Türkiye'de ise şubatta gıda fiyat endeksi (Alkolsüz içecekler hariç) aylık bazda yüzde 8,44 yükseliş yaşarken, yıllık bazda ise yüzde 71,03 artış gösterdi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 5,0 düştü; yıllık bazda ise yüzde 22,4 gerileme kaydetti.

Tüm önemli tahılların uluslararası fiyatları bir önceki aya oranla gerileme gösterirken, mısır ihracat fiyatları, Arjantin ve Brezilya'da büyük hasat beklentileri ve deniz ticaret yolunun sorunsuz çalışmasından yararlanmak isteyen Ukrayna'nın sunduğu rekabetçi fiyatlar sebebiyle en çok düşen ürün oldu.

Buğdayda ise uluslararası fiyatlardaki düşüş büyük ölçüde Rusya Federasyonu'nun güçlü ihracat temposu sebebiyle ihracat kotalarının düşmesinden kaynaklandı ve bu durum başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer menşelerden gelen fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı unsuru oluşturdu.