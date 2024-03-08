Avrupa'nın şahin üyesinden faiz indirim tahmini

Avrupa Merkez Bankası (AMB) son toplantısında beklentilere paralel şekilde faizleri sabit tutarken, AMB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından çıkan sinyaller sonrası AMB üyelerinden de yeni mesajlar geliyor.

Avrupa'nın şahin isimlerinden biri olan Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel yetkililerin yaz arasına girmeden önce faizleri düşürebileceğini vurguladı.

Nagel tarafından gelen açıklamada, "Yaz tatilinden önce bir faiz indirimi görme olasılığımız artıyor. Bu verilere bağlı olacak, ancak beklentiler daha da netleşti" ifadelerini kullandı.

AMB'nin takviminde faiz toplantılarının 11 Nisan, 6 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanıyor. 18 Temmuz'daki toplantıdan sonra 12 Eylül'e kadar toplantı yapılmayacak.