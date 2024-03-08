Avrupa'nın şahin üyesinden faiz indirim tahmini

Kaynak: Bloomberght
Avrupa'nın şahin üyesinden faiz indirim tahmini
Almanya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Joachim Nagel yaz tatillerinden önce faiz indirimi olasılığı tahmininde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) son toplantısında beklentilere paralel şekilde faizleri sabit tutarken, AMB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından çıkan sinyaller sonrası AMB üyelerinden de yeni mesajlar geliyor.
Avrupa'nın şahin isimlerinden biri olan Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel yetkililerin yaz arasına girmeden önce faizleri düşürebileceğini vurguladı.
Nagel tarafından gelen açıklamada, "Yaz tatilinden önce bir faiz indirimi görme olasılığımız artıyor. Bu verilere bağlı olacak, ancak beklentiler daha da netleşti" ifadelerini kullandı.
AMB'nin takviminde faiz toplantılarının 11 Nisan, 6 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanıyor. 18 Temmuz'daki toplantıdan sonra 12 Eylül'e kadar toplantı yapılmayacak.

İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Asya borsaları Powell sonrası yükselişte
Asya borsaları Powell sonrası yükselişte
Japonya’dan zayıf hanehalkı harcamaları verisi
Son Haberler
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 hain etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 hain etkisiz hale getirildi
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor Magazin
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor
Hortum Seraları Vurdu Gündem
Hortum Seraları Vurdu
Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi Gündem
Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi
Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük Yaşam
Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var Ekonomi
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var
İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir atasözünün anlamı nedir?