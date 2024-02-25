Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?

Mehmet Akif Erdem
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Küresel piyasalar bir haftayı geride bırakıyor. Yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilirken, yurtdışında da önemli veri akışları takip edildi.

Fed ve Nvidia dolayısıyla hareketli bir haftayı geride bırakırken yurt içi piyasalar Merkez Bankası’ndan gelen mesajları izlerken, Fed toplantı tutanakları yakıdan takip edildi.

1-) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

TCMB, Fatih Karahan’ın ilk kez Başkanlık ettiğini faiz toplantısını gerçekleştirdi. TCMB, beklentiler dahilinde faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu.

Karar metninde sıkılaşma politikasının sonuna gelindiği belirtildi.

2-) BORSA YENİ REKORLARA İMZA ATTI

Borsa İstanbul, pozitif seyrini sürdürmeye devam ediyor. Hafta içinde BİST 100 endeksi 9.417 seviyesini görerek rekor tazeledi.

3-) DOLAR/TL KURUNDA 31 TL SINIRI DA AŞILDI

Dolar/TL kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Sınırlı yükselişlerle her gün kuruş kuruş artarak yeni bir rekora imza atıyor.

Dolar/TL kuru hafta içinde 31,10 seviyesini gördü.

4-) TCMB REZERVLERİNDE ERME SÜRÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı. Buna göre geçen hafta 134,2 milyar dolar seviyesine geriledi.

5-) FED TOPLANTI TUTANAKLARI TAKİP EDİLDİ

Fed tutanaklarında çoğu yetkili hızlı faiz indirmenin risklerinin altını çizdi. Fed üyeleri enflasyonun hedefe indiğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini dile getirdi.

6-) NVİDİA’NIN GELİRLERİ TAHMİNLERİ AŞTI

Çip üreticisi Nvidia, 2023’ün son çeyreğinde yapay zeka çiplerine olan güçlü talebin etkisiyle beklentilerin üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı.

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