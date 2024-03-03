Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?

Büşra Kapan
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Küresel piyasalarda geçen hafta Fed'in yakından takip ettiği enflasyon verisi beklentiye paralel gelirken, yurtiçinde iç tüketimin desteklemesi ile beklentiyi aşan 2023 büyüme rakamı dikkat çekti.

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Fed tarafındaki gelişmeleri, yurtiçi büyüme rakamları ve kripto para piyasalarına yönelik gelişmeleri yakından takip etti.
1-) Türkiye ekonomisi 2023’te 4,5 büyüme gösterdi
Türkiye ekonomisi 2023’ü yüzde 4,5 büyüme ile geride bırakırken, yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı gerçekleştirilen parasal sıkılaştırma adımlarına rağmen iç tüketimin etkisiyle beklentilerin üzerinde açıklandı.
2-) İSO Türkiye İmalat PMI Şubat'ta 50,2 oldu
Ocakta 49,2 olan manşet PMI, şubatta 50,2’ye çıktı.
3-) TCMB: Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma görülürse politika sıkılaştırılacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayı Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarında enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma görülmesi halinde politikanın yeniden sıkılaştırılacağı belirtildi.
4-) Fed'in izlediği enflasyon göstergesi beklentiye paralel oldu
ABD'de Fed'in fiyat hareketleri açısından yakından izlediği çekirdek PCE verisi belli oldu. Veri beklentiye paralel olarak açıklansa da son bir yılın en hızlı artışı görüldü.
5-) Nvidia piyasa değeriyle Saudi Aramco’yu geride bıraktı
Nvidia, 2,056 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'yu geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.
6-) Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamları takip edildi
Euro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyon ilk okumaya göre yıllık bazda yüzde 2,5'lik artış beklentisine karşın yüzde 2,6 olarak açıklandı.
7-) Bitcoin'de sert yükseliş
Bitcoin 64.000 dolar seviyesine ulaşarak Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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