Kürşad Zorlu: İkinci turda mutlaka kazanacağız. İktidar tüm devlet kaynaklarını kullanarak kara propaganda yaptı

14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Parlamento seçimlerinde yüzde 9,68 oy alan Millet İttifakı bileşenlerinden İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, açıklama yapıyor.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur.

Önümüzde yaklaşık 11 gün bulunmaktadır. Özellikle vurgulamak isteriz ki 24 saatin bile uzun olduğu Türk siyaseti için bu süre çok önemlidir.

İki aday arasında 28 Mayıs günü seçmenlerden o iki adaydan bir oy fazla olanının seçileceği sürece tanıklı edeceğiz. Geçersiz ve kullanılmayan oylar, ve ikinci tura kalamayan adayların oyları hesaba katıldığında yepyeni bir bakış açışının milletimizle buluşacağı bir seçim günü olacaktır.

Siyasi iktidar tüm devlet kaynaklarını umarsızca kullanmış, kendisi tarafından yönlendiren bir kısım medya ile kara propagandaya başvurmuştur. Milli ve dini değerlerimizi de sürece ortak etmeye çalışmıştır.

Bu aşamada bize düşen en büyük görev millet iradesine ve her bir oya sahip çıkmak ve hızlıya 28 mayıs'a elbirliğiyle hazırlanmaktır.

Yoğun incelemeler neticesinde YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayanlar vardır. Dün saat 15 itibarıyla ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Binlerce itiraz yapıldı ve her bir oyun sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlayacağız.

Mersin'de incelemeler devam ediyor. Maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak itirazlarımızın büyük kısmının YSK verilerine işlenmeye başladığını milletimizle paylaşmak istiyoruz.

Seçimin meşruiyetine yönelik kaygılara yönelik bizim de hassasiyetimiz çok büyük. İtirazlarımızın neticesine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı şekilde paylaşmaya çalışacağız.

Seçim güvenliği konusunda YSK ve sandık verilerini karşılaştırmak için kullandığımız sistemimiz sorunsuz şekilde çalışmıştır.

Siyasi iktidar eliyle devletteki tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı, partizanlığın her yeri sarmakta olduğu bu süreçte kesin olmayan sonuçlara göre milletimizin Cumhur İttifakı'nı salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz.

'İKİNCİ TURU MİLLET İTTİFAKI KAZANACAK'

28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. turun ardından 14 Mayıs'ta milli iradenin ortaya koyduğu tablonun analizini ortaya koyacağız. İYİ Parti'nin hedefi ülke yönetimini üstlenmektir. Genel Başkanımız sayın Akşener'in önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Altını çizerek söylüyorum ikinci turu Millet İttifakı kazanacak.

Yaklaşık 10 ay sonra gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerine de hazırlanmaya başlayacağız.