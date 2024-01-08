Kürşad Zorlu açıkladı İYİ Parti, CHP'nin 'Anayasa mitingine' katılmayacak

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Kürşad Zorlu açıkladı İYİ Parti, CHP'nin 'Anayasa mitingine' katılmayacak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 'miting' çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zorlu,"14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'na düzenlenecek mitinge İYİ Parti katılmayacak" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda 13-14
Ocak tarihinde Antalya'da yerel seçim değerlendirme kampı gerçekleştireceklerini açıkladı.

İYİ PARTİ’DEN CHP MİTİNGİNE RET

Yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci kere ihlal kararı vermesine rağmen Yargıtay'ın Atalay’ı serbest bırakmaması üzerine 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceklerini açıkladığı mitinge, İYİ Parti'nin katılım göstermeyeceğini açıkladı.

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İSTANBUL VE ANKARA ADAYIMIZI OCAK AYI TAMAMLANMADAN AÇIKLAYACAĞIZ"

Kürşad Zorlu, Belediye Başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı sorusuna ise, İYİ Parti’nin Manisa ve Adana büyükşehir adaylarının bu hafta açıklanacağını, bugün ise Samsun ve Antalya büyükşehir adaylarının isminde uzlaşı sağladıklarını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Samsun ve Antalya büyükşehir adaylarının kamuoyuna açıklanacağını bildiren Zorlu, “İstanbul ve Ankara için de temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilmek yönünde olacak" ifadelerini kullandı.

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