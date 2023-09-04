Kurtağzı bitkisi astıma iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan astıma iyi gelen kurtağzı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kurtağzı bitkisi astıma iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan astıma iyi gelen kurtağzı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kurtağzı bitkisiyle ilgili detaylar...

Astım için tercih edilebilecek bir bitki türüdür.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır.

Astımda; alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes alırken hırıltı veya ıslık sesi

-Öksürük

-Göğüste ağrı veya sıkışma

-Nefes darlığı

İlgili Haberler
Kurtağzı bitkisi çocuk sindirim sistemine iyi geliyor
Kurtağzı bitkisi bronşite iyi geliyor
Kurtağzı bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Muharrem İnce CHP’ye dönüş şartını açıkladı Siyaset
Muharrem İnce CHP’ye dönüş şartını açıkladı
Ak gün ağartır kara gün karartır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ak gün ağartır kara gün karartır atasözünün anlamı nedir?
Brent petrolün varil fiyatı 88,45 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 88,45 dolar
TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı. İşte o rakamlar Ekonomi
TÜİK üretici enflasyonunu da açıkladı. İşte o rakamlar
Kurtağzı bitkisi ishali kesiyor Şifalı Bitkiler
Kurtağzı bitkisi ishali kesiyor
Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıkıyor Ekonomi
Emeklilere maaşa göre zam geliyor. Rakamlar ortaya çıkıyor
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı Ekonomi
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı