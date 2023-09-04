Kurtağzı bitkisi astıma iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan astıma iyi gelen kurtağzı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kurtağzı bitkisiyle ilgili detaylar...

Astım için tercih edilebilecek bir bitki türüdür.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır.

Astımda; alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes alırken hırıltı veya ıslık sesi

-Öksürük

-Göğüste ağrı veya sıkışma

-Nefes darlığı