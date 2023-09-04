Kurtağzı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bronşite iyi gelen kurtağzı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Kurtağzı bitkisiyle ilgili detaylar...

KURTAĞZI BİTKİSİ NEDİR?

Aslan ağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.

KURTAĞZI BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Balgam söktürür.

-Bronşitte rahatlık verir.

- Çayı kronik öksürük veya geçmeyen balgamların tedavisi için tercih edilebilecek bir çiçek türüdür.

-Nefes açıcı özel bir etkisi bulunan bir bitkidir.

-Göğsü yumuşatma özelliği bulunur, bundan dolayı göğüs hastalıkları için tercih edilebilecek bir bitkidir.

-Çocukların tüketmesi halinde özellikle çocuk sindirim sistemine iyi gelir, ishali kesme özelliği vardır.

-Bronşit, zatürre, soğuk algınlığı, grip veya virüslerden kaynaklı meydana gelen hastalıklar için tercih edilebilecek bitkilerden biridir.

-Astım için tercih edilebilecek bir bitki türüdür.