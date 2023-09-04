Kurtağzı bitkisi çocuk sindirim sistemine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kurtağzı bitkisi; Çocukların tüketmesi halinde özellikle çocuk sindirim sistemine iyi gelir, ishali kesme özelliği vardır.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YAŞANAN SİNDİRİM PROBLEMLERİ NELERDİR?

Çocukluk döneminde yaşanan sindirim problemleri kötü beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi yetersiz anne sütü nedeniyle de yaşanabiliyor. Anne sütü sindirim sistemi sağlığı için çok önemli. Araştırmalar anne sütü içmeyen çocuklarda ishalli hastalıkların görülme oranının anne sütü içenlere kıyasla 25 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Yetersiz ve dengesiz beslenme, çocuklarda yaşanan sindirim problemlerinin bir diğer olası nedeni. Kalitesiz beslenme demir, çinko, selenyum ve vitaminlerin yetersizliğine sebebiyet veriyor. Bunun sonucu olarak bağışıklık sistemi tembelleşiyor ve çocuk hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor.

Hareket azlığı sadece yetişkinlerin sindirim problemlerini tetiklemiyor. Benzer şekilde çocukların da sindirim problemleri yaşamasına neden olabiliyor. Çocukların da tıpkı yetişkin insanlar gibi hayatlarında hareket olması, bu sayede sindirim sürecinin desteklenmesi gerekiyor.

KURTAĞZI BİTKİSİ NEDİR?

Aslan ağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.