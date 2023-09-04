Kurtağzı bitkisi bronşite iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan birçok sağlığa iyi gelen kurtağzı bitkisinin bronşite de faydalı olması dikkat çekti.

Kurtağzı bitkisi bronşite iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan bronşite iyi gelen kurtağzı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Bu bitki; Bronşit, zatürre, soğuk algınlığı, grip veya virüslerden kaynaklı meydana gelen hastalıklar için tercih edilebilecek bitkilerden biridir.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

BRONŞİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sarı veya yeşil balgam

-Ateş

-Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi enfeksiyonların sebep olabileceği diğer bulgular

Kronik bronşitte ise, akut bronşitten farklı olarak;

-Sık tekrarlayan şiddetli akciğer enfeksiyonları

-Düşük oksijen seviyelerinden dolayı gelişen siyanoz (cildin, özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde mavimsi bir renk)

-Sürekli yorgunluk hali

-Egzersiz yaparken veya hareket ederken gelişen nefes darlığı gibi belirtiler bulunabilir.

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