28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz yoğun bakımda

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz yoğun bakımda

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz yoğun bakıma kaldırıldı. Şaşmaz’ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:39
Takip Et

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz yoğun bakımda

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz yoğun bakımda
+
Aa
-

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Süper Kulüp magazinin haberine göre; başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Selma ağırer
28.10.2022 11:45
Allahtan sağlık sıhhat dilerim geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum  
 
Sen
28.10.2022 11:27
Asılar zayıf olanları almaya başladı 🤔  
 
Adanalı
28.10.2022 11:04
Kesin AŞI olanlardandır, ama aşının verdiği ve vereceği zararları ne çabuk unuttular. Sahalarda müsabakalarda patır patır dökülen sporcuları görmüyor musunuz.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
2
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
3
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
4
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
5
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
6
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
7
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın almayı planlıyor
﻿Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın almayı planlıyor
﻿Japonya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın almayı planlıyor
﻿Hakkari'de 688 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu"
﻿Hakkari'de 688 personelin katılımıyla
﻿Hakkari'de 688 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu"
﻿Son dakika... Şenol Güneş imza töreninde konuşuyor
﻿Son dakika... Şenol Güneş imza töreninde konuşuyor
﻿Son dakika... Şenol Güneş imza töreninde konuşuyor
﻿Dayanılmaz regl ağrısından nasıl kurtulunur?
﻿Dayanılmaz regl ağrısından nasıl kurtulunur?
﻿Dayanılmaz regl ağrısından nasıl kurtulunur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.