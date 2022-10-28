28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü sanatçı Onur Akay Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı Onur Akay Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumunu açıkladı

Yoğun bakıma kaldırıldığı açıklanan Necati Şaşmaz’ın son durumuyla ilgili açıklama geldi. Şaşmaz’ın kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi ile anjiyo olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:12
Takip Et

Ünlü sanatçı Onur Akay Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı Onur Akay Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son sağlık durumunu açıkladı
+
Aa
-

Sanatçı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

"YOĞUN BAKIMDA DEĞİL"

Ayrıca rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
2
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
3
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
5
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
7
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿İstanbul’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü yoldan çıktı
﻿İstanbul’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü yoldan çıktı
﻿İstanbul’da faciadan dönüldü! İETT otobüsü yoldan çıktı
﻿Avrasya Tüneli'ndeki kaza kameraya böyle yansıdı
﻿Avrasya Tüneli'ndeki kaza kameraya böyle yansıdı
﻿Avrasya Tüneli'ndeki kaza kameraya böyle yansıdı
﻿Eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü! Müebbet hapis cezası aldı
﻿Eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü! Müebbet hapis cezası aldı
﻿Eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü! Müebbet hapis cezası aldı
﻿Sıcak gelişme.. Şenol Güneş'ten flaş Ceyhun Kazancı sözleri
﻿Sıcak gelişme.. Şenol Güneş'ten flaş Ceyhun Kazancı sözleri
﻿Sıcak gelişme.. Şenol Güneş'ten flaş Ceyhun Kazancı sözleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.