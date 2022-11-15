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Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor. Polat Alemdar tarihi açıkladı

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’nin ocak ayında başlayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:23
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Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor. Polat Alemdar tarihi açıkladı

Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor. Polat Alemdar tarihi açıkladı
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Necati Şaşmaz, geçtiğimiz gün Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk oldu. Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' hayranlarına bekledikleri haberi verdi.

"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"
Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı:

397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.

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Türk mlliyeçsi
15.11.2022 16:25
Böyl diziler yüzden şidet artı  
 
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