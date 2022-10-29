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Anjiyo olmuştu. Necati Şaşmaz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Bir dönem ekrana gelen Kurtlar Vadisi isimli dizide hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz, ameliyat masasına yatmıştı. Şaşmaz'dan sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. 

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:07
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Necati Şaşmaz'dan haber var! Anjiyo ameliyatı olmuştu

Anjiyo olmuştu. Necati Şaşmaz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu. 

Üç saat süren anjiyo ameliyatı olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü konuşulan Şaşmaz hakkında açıklama geldi.

 Şaşmaz'ın yakın çevresi, rutin kontroller sırasında oyuncunun küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiğini ifade etti.

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Necati Şaşmaz da kısa bir süre sonra paylaşımda bulundu ve "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şaşmaz, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız" dedi.

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