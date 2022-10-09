Bakın hangi ürün kilitli kutuya koyuldu. Bebek bezi ve mamalara alarm takılmıştı

Ekonomik kriz derinleşmeye devam ederken marketlerden de çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon gıdadan giyime her şeyin fiyatını etkiledi. Asgari ücrete yapılan aram zam bile vatandaşı rahatlatamadı.

Krizin etkisiyle marketlerdeki mama, bebek bezi, peynir, çikolatanın ardından kuruyemişler de kutuya girdi.

Enflasyonla birlikte çerez fiyatları da tavan yaptı. Bu artışın ardından kuruyemişler de kilitli kutulara kondu.

ÇEREZ FİYATLARI UÇTU

Fiyatlar geçen seneden bu zamana kadar yüzde 100 arttı. Geçen sene 100-150 lira olan ürünler bu sene 300-350 lira bandına çıktı. 100 gram badem 39 TL'den satılıyor, kilogram fiyatı ise 390 TL. Aynı şekilde kajunun 320, cevizin 250 ve fındığın kilogram fiyatı 240 TL. Çekirdeğin kilosu da 60 TL oldu ama 80 TL'yi bulabileceği belirtildi. Leblebi ise 40 TL'den 80'ye çıktı.

BEBEK MAMALARINA ALARM GÜNDEM OLMUŞTU

Marketlerde, bebekler için olan devam sütü mamalarına alarm takılması tepki çekmişti. Zincir marketlerde bal, kozmetik ürünler uzun zamandır şeffaf kilitli kutularda ya da alarm takılarak satılıyor. Marketlerde hırsızlığı caydırmak için “Mağazamız kamera sistemleri ile izlenip, görüntüler kaydedilmektedir” biçiminde uyarı etiketleri tüm raflara yerleştirildi.

Zam furyasından en çok etkilenen ürünler arasında yer alan en ucuzu 120 en pahalısı 400 liraya çıkan bebek bezlerinde alarm hep vardı. Market raflarındaki etiketler sürekli değişirken en çok zam gelen ürünler arasında kağıt havlu ve tuvalet kağıtları bulunuyor.