﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat

“İnmemiş testis toplumda yaygın bir hastalık türüdür. Bebeklerde sıkça görülen bu sağlık problemi için erken teşhis konulması ve tedavi sürecine başlanması gerekir. Tedavisi aksatılan bebeklerde ileride ciddi sağlık problemleri ile karşılaşılabilir” bu sözler, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay’a ait.

Prof. Dr. Melih Tugay, bebeklerde sık görülen bir durum olan inmemiş testis rahatsızlığı ile açıklamalarda bulundu. Prof. Tugay, inmemiş testis rahatsızlığıyla ilgili olarak erken teşhisin altını çizdi.

Prof. Tugay, şunları söyledi:

“Anne karnındaki bebeğin gelişimiyle beraber, karın boşluğunda bulunan testisler 6-7 ay sonrasında skrotum adı verilen torbaya doğru inerler. Doğuma yakın bir süreçte, skrotuma doğru inen yumurtalar, kasık kanalı dediğimiz bölgeyi aşarak torbada yerleşimlerini sağlarlar. Genellikle bebeklerde doğduktan 6 ay içerisinde testislerinin indiğini gözlemleriz. İnmemiş testis görülen bebeklerde ise teşhisin vakit kaybetmeden koyulması ve tedaviye başlanması son derece önemlidir. Her 100 bebeğin 1'inde görülen bu rahatsızlıkta genel olarak tek tarafta testisin inmediği gözlenir. İleri dönemlerde kısırlık ve kanser oluşum riskini arttırdığı bilinen bu hastalıkta hızlı ve erken şekilde tedavi sayesinde ciddi sorunların önüne geçilebilir'' açıklamasını yaptı.

İnmemiş testisin bir diğer türü olan ektopik testis hakkında da açıklama yapan Tugay, “Testislerden herhangi birinin normal iniş yolunun dışında farklı bir bölgeye yerleşmiş olmasına ektopik testis denir.” diye konuştu.

İNMEMİŞ TESTİS NASIL TESPİT EDİLİR?

Farklı tanı yöntemleri hakkında bilgi veren Tugay, “Çoğunlukla muayene ile tanıya ulaşılabilen inmemiş testis probleminde, bazı durumlarda farklı tekniklerden de yararlanılabilir. Manyetik rezonans gibi radyasyon içermeyen görüntüleme yöntemleri sayesinde inmemiş testisin konumu ve yapısı değerlendirilebilir. Laparoskopik inceleme tekniklerinden de faydalanılarak doğru tanı ve tedavi prosedürü izlenebilir” diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Testis, sıcaklıktan etkilenen bir organdır. Erkeklerin skrotumunda bulunan ısı 2 ve 4 derece daha düşüktür. Bu ısı, testis yapılarının gelişebilmesi ve görevini yerine getirebilmesi için gereklidir. İnmemiş testis probleminde ise vücut sıcaklığına maruz kalan testiste bazı değişiklikler görülmeye başlar. Bu değişiklikler bebeğin gelişim sürecinde ortaya çıkarlar. Giderek artan bu yapısal bozuklukların uzun sürmesi halinde ise ciddi sağlık sorunları ile karşılaşılabilir. İnmemiş testis hastalığında erken müdahale edilmeli, vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalı.

Çoğu bebekte ilk birkaç ay içerisinde kendiliğinden düzelme görülebilmesine rağmen bazı durumlarda tedavi gerekebilir. İnmemiş testisin oluşum nedenine yönelik farklı tedaviler uygulanır. Hormon terapileri, cerrahi yapılmadan testisin skrotuma inmesini hedefleyen bir uygulamadır. Bununla birlikte, çoğu bebekte daha yüksek başarı oranına sahip olan cerrahi tedavi tercih edilir.”