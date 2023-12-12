Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?

Kurye Yunus Emre Göçer cinayetiyle ilgili skandallar bitmek bilmiyor!

Her geçen gün bir başka skandal ortaya çıkıyor!

Yetkililer zaten kulaklarının üzerine yatmasaydı, katil şu an cezaevindeydi!

30 Kasım’da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud kurye Yunus Emre Göçer’i bile isteye ezdi!

Hemen ertesi günü 1 Aralık’ta kurye arkadaşlarının çarpan şahsın “diplomat” olduğuna yönelik iddiaları gündeme getirdim!

Avukat Çimen’in de bu tarihte “yabancı şahsın kaçma şüphesi” olması nedeniyle tutuklama talep ettiğini ortaya çıktı!

Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra katil hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Aynı tarihte Göçer hayatını kaybetti!

Sonra ortaya çıktı ki 2 Aralık’ta tarifeli uçakla elini kolunu sallaya sallaya kaçmış gitmiş Somalili katil!

Anlaşılan o ki olayı kamuoyuna yansıtmam sonrası bunu ihbar kabul edip harekete geçmesi gereken yetkililer, kulağının üzerine yatmış!

Birileri de olay dallanıp budaklanmadan katili yurtdışına kaçırmış!

Sessiz kalanlar kimdir?

Katilin kaçmasına göz yumanlar kimdir?

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Diğer taraftan ortaya çıkan başka bir skandal da polis memurunun olaya ilişkin ilk tutanağı!

Polis memurunun tutanağına göre, “ŞERİT İHLALİ YAPAN KURYE GÖÇER” önce kaldırıma çarpıyor oradan sekip arabanın altına giriyor!

Göçer’in eşi Öznur Göçer ise polis memurunun görüntüler ortaya çıkmadan önce kendisine eşinin “intihar” ettiğini söylediğini aktardı!

Üstelik iddialara göre polis memuru kuryenin arkadaşlarına, “20 yıllık polisim benim işime karışmayın. Gidin hakkınızı nerede ararsanız arayın. Zaten sizin arkadaşınız kaldırıma bilerek çarptı, aracın önüne de bilerek’ atladı” ifadelerini kullanıyor!

Yahu arkadaş 20 yıl boyunca bu millet sana Türk vatandaşlarının hakkını koru diye maaş verdi, elin Somalili katilini savun diye değil!

Açığa alınan bu polis memurunun kimliği açıklanmalı, tüm toplum bilmeli bu adamın nasıl biri olduğunu!

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Daha önce gündeme getirip sorduğumuz soruları tekrar tekrar soralım!

Somali Cumhurbaşkanının oğlu nasıl bir “insani” nedenle başvurdu acaba?

Diplomat kimliği bulunmayan Shekh’in altında neden konsolosluk plakalı bir araç vardı?

Somali Konsolosluğundaki araçların çoğunun Shekh’e tahsis edildiği iddiaları doğru mu?

Tahsis edilen araçlar Türkiye Cumhuriyeti tarafından mı tahsis edilmiştir?

Türkiye Cumhuriyetinin tahsis ettiği araçla mı bizim vatandaşımız öldürülmüştür?

Mahmud aralarında Türkiye’nin de olduğu Tanzanya, Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde emlakları olan bir milyoner olduğu iddia ediliyor!

Hatta Mahmud’un Türkiye’deki evleri İstanbul, Ankara ve Isparta’da!

İddia edildiği gibi Mahmud bu evleri kendisi mi almıştır yoksa birileri mi hediye etmiştir kendisine?

Yunus Emre Göçer’i ezen Shekh ile ilgili olarak Somalili kaynaklardan gelen ilk bilgilerde diplomat olmadığı konsolosluk ile bir bağı bulunmadığı belirtilmişti!

Katil oğulun diplomatik kimliği olmadığına yönelik Somalili kaynaklarım bilgi aktarırken Sheikh’in “silah tüccarı” olduğu, savunma bakanlığıyla çalıştığı ve ailenin yasadışı işler çevirdiğini iddia etmişti!

Bu iddialara yönelik bir açıklama yapacak var mı acaba?